محافظ المنيا يفتتح 4 مشروعات خدمية بقيمة 28 مليون جنيه بـ 3 مراكز

المنيا- فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عدداً من المشروعات الخدمية بمراكز ديرمواس وملوي وابوقرقاص بتكلفة إجمالية قدرها 28 مليون و291 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 90 مشروع تم الانتهاء منها ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ100 والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

كما افتتح المحافظ في مركز ديرمواس، أعمال إحلال وتجديد كوبري ديرمواس على ترعة الإبراهيمية بتكلفة 8 مليون و605 ألف جنيه حيث تبلغ مساحة الكوبري 50 متر طول و 12 متر عرض وذلك في إطار تطوير شبكة الطرق القومية وإحلال وتجديد الكباري بما يتلائم مع زيادة الأحمال المرورية الحالية والمستقبلية.

وفى مركز ملوى، افتتح المحافظ مدرسة بنى روح الإعدادية الجديدة بمساحة 1700 م2 بتكلفة اجمالية قدرها 5 مليون جنيه حيث تتكون المدرسة من 12 فصل، معمل مطور ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ومعمل للحاسب الالى.

كما افتتح المحافظ مركز شباب قرية جلال الشرقية بمساحة 44 قيراط وبتكلفة 3 مليون جنيه حيث يتكون المركز من مبنى ادارى وملعب خماسي بمساحة 1000 متر وملعب ترابى مساحة 22 x40 متر وسور .

وفى مركز ابوقرقاص، افتتح المحافظ معهد جمال اسماعيل أبو حسانين الإعدادي والثانوي بنين بقرية اتليدم على مساحة 1800 م2 وبتكلفة 11 مليون و686 ألف جنيه ويتكون المعهد من 4 طوابق ويضم 14 فصل تعليمى بالإضافة الى مكاتب ادارية ومعامل وتصل الكثافة الاستيعابية للمعهد 500 طالب حيث يخدم قرية اتليدم والقرى المجاورة لها.