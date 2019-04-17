محافظ المنيا : تجهيز 586 مركزا انتخابيا استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه تم تجهيز 586 مركز انتخابي لاستقبال 3 مليون و338 الف و877 مواطن لهم حق التصويت بكافة مراكز المحافظة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستجرى خلال الشهر الحالىى.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة خلال فترة اجراء الاستفتاء، وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات الاستفتاء.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع رجال قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن بشان خطة استلام المراكز واللجان الانتخابية وتوزيع القوات وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإزالة أية اشغالات او تشوينات حول المراكز واللجان الانتخابية.

كما وجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمرور على اللجان والتأكد من مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه للسيدات ووسائل الحماية المدنية وحنفيات الحريق ، مع توزيع المولدات الكهربائية بشكل يتيح التغلب على أية مشكلات في الكهرباء فور حدوثها.

وأكد المحافظ على ضرورة خروج عملية الاستفتاء بالشكل اللائق، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، والتنسيق بين كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول.