محافظ المنوفية يشهد الصالون الثقافى الثانى لبيت العائلة

المنوفية _محمد فتحى

شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فاعليات الصالون الثقافى الثانى لبيت العائلة المصرية بالمحافظة بعنوان " الهجرة وتداعياتها في الحاضر والمستقبل " بالتعاون مع قصرثقافة شبين الكوم بمقر مطرانية المنوفية بمدينة شبين الكوم، بحضور ورعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وراعى بيت العائلة والمستشار عدلى حسين محافظ المنوفية الأسبق وفضيلة الشيخ أحمد الفقى أمين عام بيت العائلة المصرية والدكتور جمال حماد أستاذ قسم الإجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية وأحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية وعدد من طلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فاعليات الصالون الثقافى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ،وفى كلمته رحب الأنبا بنيامين مطران المنوفية بالحضور، معرباً سعادته بمشاركة محافظ المنوفية فاعليات الصالون الثقافى الثانى، مشيراً أن الهدف من تلك اللقاء التأكيد على أهمية الدور التثقيفى والتنويرى لتوعية الشباب من خلال تناول بعض القضايا الهامة كموضوع الهجرة وتداعياتها في الحاضر والمستقبل، مؤكداً أن المصريين مسلم ومسيحى شركاء في بناء هذا الوطن يتطلعون إلي أفاق المستقبل لغد أفضل.

هذا وقد أدار اللقاء الدكتور جمال حماد موضحاً بأن إختيار موضوع الهجرة يعد من أخطر الموضوعات على البناء الإجتماعى بمكوناته المختلفة بأنواعها الشرعية والغير شرعية ،وأن الهجرة تعد أحد المباحث الهامة في العلوم الإنسانية لأهميتها كظاهرة ديناميكية عبر التاريخ ومدى تداعياتها على الفرد والمجتمع. هذا وقد تم فتح حلقات النقاش للمشاركين بالصالون الثقافى وقام الحضور بالرد على تلك الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوع الهجرة. وخلال فاعليات الصالون الثقافى أكد أمين عام بيت العائلة على وحدة هذا الشعب المصرى وأننا جميعا متساون في كافة الحقوق والواجبات وأن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان لكل المصريين.

و أعرب المستشار عدلى حسين عن سعادته بوجوده تلك الصالون الثقافى بحضور محافظ المنوفية ونيافة الأنبا بنيامين موجهاً الشكر لنيافة الأنبا بنيامين على تلك الدعوة ، موضحاً بأن الدستور ينص على حرية التنقل والإقامة فالهجرة مكفولة للدستور،كما قام بعرض نبذة مختصرة عن موضوع الهجرة بأنواعها وتداعياتها مستشهداً في حديثه ببعض المواقف والأحداث الخاصة بالهجرة ، وفى ختام حديثه أهدى المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية ونيافة الأنبا بنيامين مجلدين بعنوان " الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان".

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بفاعليات الصالون الثقافى والذى يهدف إلى مناقشة القضايا الهامة وتنمية الوعى لدى جميع أفراد المجتمع بالإضافة إلى توحيد الروىء والتأكيد على روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، داعيا المولى عزوجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة وأن ينعم على مصرنا الحبيبة الخير والأمان.وفى الختام أهدى نيافة الأنبا بنيامين شهادة تقدير للواء سعيد عباس محافظ المنوفية والمستشار عدلى حسين تقديراً لمشاركتهم في إنجاح فاعليات الصالون الثقافى.