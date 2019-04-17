محافظ القاهرة يتفقد محيط استادى القاهرة والسلام

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استعدادات العاصمة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية وإظهار القاهرة بالمظهر المناسب الذى يليق بها كعاصمة للبلاد وأهم وأكبر مدينة إفريقية، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة لكافة رؤساء الأحياء برفع كفاءة الشوارع والمبانى بجميع أحياء القاهرة وخاصة بالمناطق المحيطة باستادى القاهرة والسلام وكذلك مناطق المزارات السياحية والأثرية.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة باستادى القاهرة والسلام وأكد خلالها المحافظ على الشركات العاملة بنطاق استاد القاهرة بالالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال الرصف والتجميل التى تقوم بها المحافظة بإعادة رصف 12 طريقا بمحيط بالاستاد وكذلك إنشاء شارع جديد يربط طريق النصر بشارع يوسف عباس مما يساهم فى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

كذلك إعادة طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستاد والمجاورة لمسجد أل رشدان ووجه المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولاً بأول والبدء فى زراعة المسطحات الخضراء المخلقة حديثاً مع العناية الكاملة لزراعة الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء القائمة بالفعل.

وفى المنطقة المحيطة باستاد السلام تابع المحافظ أعمال إعادة طلاء العقارات المطلة على الاستاد وأعمال الرصف والأرصفة والتى تقوم بها المحافظة كذلك أعمال طلاء الأسوار وإزالة التشوهات من عليها .

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعادة طلاء أعمدة الإنارة والتأكيد على عملها بكفاءة وإغلاق فتحاتها بإحكام وعدم خروج أى أسلاك كهربائية منها.

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورؤساء الأحياء المعنيين والمهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق وعدد من قيادات المحافظة.



