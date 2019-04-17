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محافظ الغربية يشهد فعاليات يوم فى حب مصر بجامعة طنطا للمشاركة فى الاستفتاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:47 م
محافظ الغربية يشهد فعاليات يوم فى حب مصر بجامعة طنطا للمشاركة فى الاستفتاء جانب من اللقاء
الغربية - مصطفى عادل
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شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فعاليات يوم فى حب مصر بعنوان "حكاية شعب وتاريخ أمة" الذى نظمته جامعة طنطا بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم عرض موجز عن دور الشعب المصرى فى بناء الوطن على مر التاريخ الحديث ابتداءً من عصر الرئيس جمال عبد الناصر مرورًا بعصر الرئيس السادات حتى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور الشعب فى مواجهة الفساد.

كما شهدت الفعاليات حوارًا أجراه الطلاب حول المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأدار محافظ الغربية جلسة حوارية لمناقشة بعض أسئلة الطلاب، حيث أكد محافظ الغربية خلال الجلسة سعادته بالتواجد وسط طلاب الجامعة الذين هم رجال الغد، مؤكدًا حرصه الشديد على الارتقاء بالمحافظة كل وإحداث نقلة نوعية على كل الأصعدة، مشيرًا أنه جارٍ رصف ما يزيد على 96 كم شوارع وطرق رئيسية منهم 17 كم فى مركز ومدينة طنطا وذلك بعد الانتهاء التام من أعمال البنية التحتية بهذه المناطق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وتليفونات. كما أوضح أن المعدلات الطبيعية لإنجاز هذه الأعمال تزيد على عام ولكنه أوشك على الإنتهاء خلال أيام، وعن أعمال تطوير شارع البحر أوضح محافظ الغربية أن الهدف منها هو غرس ثقافة عبور المشاة من الأماكن المخصصة حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين مع الالتزام الكامل بالمظهر الحضارى والجمالى.

واختتمت الفعاليات بتكريم محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا لأم الشهيد محمد هانى لاشين وتكريم فريق كرة القدم بالجامعة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات

 

 


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