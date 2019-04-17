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محافظ الغربية يشارك فى ندوة صوتك لمصر بكرة بالمجلس القومى للمرأة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:33 م
محافظ الغربية يشارك فى ندوة صوتك لمصر بكرة بالمجلس القومى للمرأة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ندوة "صوتك لمصر بكرة" التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالغربية بالتعاون مع وحدة تافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة بحضور حشد كبير من السيدات على مستوى المحافظة ، وذلك للتوعية باهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية ، قدمت خلالها الشكر لمحافظ الغربية على دعمة ورعايتة لانشطة المجلس بصفة خاصة وعلى اهتمامة بالمرأة بصفة عامة، كما استعرضت فى كلمتها حصاد حملة "انزل شارك " التى نظمها المجلس تحت رعاية محافظ الغربية  والتى استهدفت 557 الف و774 سيده من خلال حملات طرق الابواب التى استهدفت 547 ألف سيدة على مستوى المحافظة  وتنظيم ندوات بمقر المجلس استهدفت 500 سيدة ، وندوات بمجالس المدن والاحياء استهدفت 3024 سيدة.

كما أشاد الدكتور سعد الزنط مدير الدرسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال، بدور المرأة المصرية ومشاركتها فى الحياه السياسية عبر التاريخ، مؤكد  ان المشاركة فى الاستحققات الدستورية تساهم فى بناء وتنمية الدولة وتستكمل النقلة الحضارية التى نشهدها الان على كافة الاصعدة. واشار فى كلمته ان المرأة هى اساس غرث القيم الاخلاقية والوطنية لدى النشئ.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية فى كلمتة ،أن الدولة تسير فى محاور التنمية كافة منها الاقتصادية والثقافية والبشرية وحان الوقت للسير فى التنمية السياسة من خلال ترسيخ الديمقراطية واشراك المواطنين فى الحياة السياسية وخلق ثقافة الادلاء بالرأى، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تعد حدث تاريخى وانجاحة يوضح تماسك الشعب المصرى وكونة نسيج واحد نظرا لمتابعة جميع دول العالم ما يحدث فى مصر وخاصة بعد استعادتها مكانتها القوية بين دول المنطقة.

وفى نهاية كلمته ، طالب محافظ الغربية الجميع بالمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية لكونها واجب وطنى على الجميع .

 

 


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