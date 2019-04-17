محافظ الشرقية : الدولة تسعى لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة فى نواحى الحياة

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المجلس القومي للمرأة بعنوان " صوتك لمصر بكرة "، بحضور لواء دكتور حسن الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وعضوات المجلس القومي للمرأة وعددٍ من القيادات النسائية والتنفيذية بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق.

وأضاف المحافظ أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الإقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الإنخراط في الحياة الإقتصادية .

أشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها والمشاركة بكثافة في الإستحقاق الدستوري القادم حول التعديلات الدستورية المقترحة لإستكمال مسيرة العمل والبناء للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد .

وأكدت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للرأة ، أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، كما تتضمن عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة، والدعوة بضرورة مشاركة السيدات بأصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى كان له أثر كبير فى إحداث التغيير .