محافظ الدقهلية يسلم عقود تمليك أراضى الدولة لـ15 من واضعى اليد

الدقهلية - شريف الديب

سلم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عقود تمليك أراضى الدولة لعدد 15 مواطنا من أبناء قرى طنبول الجديد وطنبول القديم وغزالة والمقاطعة وكفر الروك والحجايزة التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين داخل مركز ومدينة السنبلاوين بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد العوضى والعقيد هشام الحصرى عضوا مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين، وتمى الامديد، والمستشار رامى عبداللطيف مفوض الدولة بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن اليوم يمثل حدثا له أهمية كبيرة لدينا وهو يحمل رسالة من الحكومة للمواطنين وهى أن الدولة مع المواطن، وأن القانون يحكمنا جميعا، مضيفا أن الدولة حققت ما وعدت به وعلينا واجب أن نقف مع الدولة فى مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها.

وحث شاروبيم المواطنين على الذهاب إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية للأدلاء بأصواتهم بكل حرية، لنبعث برسالة إلى العالم أننا جميعا مع بلدنا ونحن أصحاب المستقبل ونحن أصحاب إرادة قوية.

وقال المحافظ، إننا نشهد عرسا ديمقراطيا خلال أيام التصويت على التعديلات الدستورية، وقال أيضا إننى أبلغت صباح اليوم بعدم قدرة عدد من المواطنين أصحاب العقود على الحضور لاستلام عقودهم، وأؤكد أننى سأذهب إليهم فى بيوتهم لتسليمهم العقود الخاصة بهم.

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة للمواطنين الـ15 والذين يمثلون الدفعة الأولى للتسويات التى تمت لإنهاء مشكلة عانى منها المواطنين واضعى اليد على أراضى الدولة التى أصبحت من هذه اللحظة ملكا لهم.

وبعد الانتهاء من تسليم العقود شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية فى المسيرة التى نظمها طلاب المدارس بمدينة السنبلاوين، والتى جابت عددا من شوارع المدينة وانتهت بشارع صبرى أبو علم وسط الأغانى الوطنية وهتافات المواطنين، وشارك معه اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسيد صبح رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومحمد جبارة مدير الإدارة التعليمية، وعدد من المدرسين وإعداد كبيرة من الطلاب والمواطنين أبناء المدينة.