محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين والمستثمرين

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الاسماعيلية اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري فى حضورالمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء تم إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية المحلية ومنظومة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومستوى الأداء للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيا.

وأوضح اللواء محمد عزى المشرف العام ومدير المشروعات بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري خلال اللقاء، أنه تم الإنتهاء من ميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونيا فقد نجحت الاسماعيلية أن تجنى نتاج وثمار ما تم بذلة من جهود وعرق وتعاون، وتنسيق فيما بين المحافظة ووزارتى التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري والتنمية المحلية التى تستهدف خلق منظومة حكومية فعالة ترضى المواطن.

وأضاف اللواء محمد عزى ، أنه من خلال المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية والتى تغطى جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة بالكامل تم الإنتهاء من ربط ما يزيد عن 150 خدمة على الشبكة الموحد والتى يتم تقديمها للمواطنين من خلال 10 مراكز متميزة، بالإضافة الى التطور النوعي الملحوظ فى تجهيزات تلك المراكز وتدعيمها بأحدث الأجهزة ومجموعة شباب المحليات العاملين بها والذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للتعامل مع هذا الشكل من التطوير، مما كان له عظيم الأثر فى رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن علاوة على عدم وجد أى قوائم انتظار لشكاوى أو طلبات المواطنيين والتى يتم التعامل معها بشكل فورى.