محافظ أسيوط يشهد البروفات النهائية لاحتفالات العيد القومى للمحافظة

جاء ذلك بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ الدكتورعاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والقس عاموس نائباً عن الانبا يوأنس مطران الاقباط الارثوذوكس بأسيوط وممثلى الثقافة وجامعة اسيوط والصحة ومختلف المديريات والمراكز المشاركة فى الاحتفال .

وشاهد المحافظ الفقرات المتنوعة التى سيتم عرضها فى الاحتفال النهائى والاستعدادات النهائية للفرق والمجموعات الشبابية والاطفال المشاركين فى الاحتفالات، موجها لهم رسالة شكر على مجهودهم وتدريباتهم المكثفة لخروج الاحتفالية بالشكل الذى يليق بالمحافظة، كما صافح رجال الدين الاسلامى والمسيحى المشاركين فى الاحتفالية .

وأعلن المحافظ عن مشاركة بعض المحافظين السابقين ومختلف القيادات الامنية والتنفيذية والدينية والشعبية فى الاحتفال الذى سيشهد عدة مناطق بالمحافظة ابتداء بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بقرية بني عديات بمركز منفلوط ثم استكمال برنامج الاحتفال بمدينة اسيوط وباستاد اسيوط الرياضى بمدينة الاربعين وحضور حفل زفاف جماعى على هامش الاحتفالات الكرنفالية، فضلا عن فقرات كرنفالية بالتنسيق مع هيئة تنشط السياحة ومشروع العبارات النهرية بالمحافظة، موجها رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها ومراجعة كشافات الإنارة لظهور المحافظة بالشكل الجمالي الذي يليق بها كعاصمة للصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف محافظ أسيوط، أن الاحتفال هذا العام بدأ بافتتاح العديد من المشروعات الخدمية وذات النفع العام في مختلف القطاعات من الصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بمدن وقرى المحافظة وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والمضي قدما في خطة التقدم والتنمية على أرض المحافظة.