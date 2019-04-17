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محافظ أسوان يناقش استضافة بطولة كأس مصر للكاراتيه بأسوان الشهر الجارى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:22 م
محافظ أسوان يناقش استضافة بطولة كأس مصر للكاراتيه بأسوان الشهر الجارى جانب من الاجتماع
أسوان - ندى سليم
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التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية والوفد المرافق له وذلك من أجل استعراض ومناقشة أهم المحاور والتجهيزات النهائية الخاصة بتنظيم النسخة 38 من بطولة كأس مصر للكاراتية بأسوان فى الفترة من 20 وحتى 22 إبريل الجارى. 

وأكد محافظ أسوان، خلال اللقاء، على ترحيب أسوان باستضافة وتنظيم هذه البطولة الرياضية الكبيرة على ملاعبها، مؤكداً الاستعداد المتواصل لعاصمة الشباب الإفريقى لاحتضان منافسات هذه البطولة وغيرها من البطولات الرياضة فى مختلف الألعاب، وذلك نظراً لما تمتلكه أسوان من المقومات الرياضية والسياحية والبنية الأساسية المتمثلة فى الفنادق والملاعب والصالات المغطاة والمطارات. 

ومن جانبه أوضح خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للكاراتيه، أن هذه البطولة يتم تنظيمها لأول مرة بصعيد مصر ويشارك بها حوالى ألف لاعب يمثلون 89 فريقا من مختلف المحافظات، موضحا أن البطولة تشمل نوعين من المنافسات أحدها منافسات الكومتية ويشارك فيها 55 فريقا، والأخرى منافسات الكاتا ويشارك بها 34 فريقا، لافتاً إلى أن جميع المباريات سيتم تنظيمها على الصالة المغطاة للقوات المسلحة بوسط مدينة أسوان.

 


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