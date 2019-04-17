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مجلس الأمن الدولى يدين إعلان حركة طالبان عن هجوم الربيع

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:12 ص
مجلس الأمن الدولى يدين إعلان حركة طالبان عن هجوم الربيع مجلس الأمن
وكالات الأنباء
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أدان أعضاء مجلس الأمن الدولى اليوم إعلان حركة طالبان عن هجوم الربيع، وقالوا : إن ذلك لن يؤدى إلا إلى المزيد من المعاناة و الدمار غير الضروريين للشعب الأفغاني.


وأشار أعضاء المجلس فى بيان إلى رغبة الشعب الأفغانى القوية فى تحقيق سلام دائم فى أفغانستان، مؤكدين أن الدعوات إلى مزيد من القتال لن تؤدى إلى تحقيق سلام دائم.


ودعا الأعضاء جميع أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة لبدء حوار ومفاوضات شاملة بين الأفغان تؤدى إلى تسوية سياسية.


وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أهمية عملية سلام شاملة من أجل الرخاء و الاستقرار طويل الأمد لأفغانستان، معربين عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة الأفغانية لتحقيق هذه الغاية.


وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على استعداد بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان و الممثل الخاص للأمين العام على النحو الذى كلفه به مجلس الأمن، لتقديم مساعيهما الحميدة لدعم عملية سلام شاملة يقودها و يملكها الشعب الأفغانى إذا طلب ذلك، وبالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية.

 


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