مؤشرات انتخابات نقابة الصيادلة.. كرم كردى يتقدم بـ18 محافظة

كتبت آية دعبس

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات المشاركة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، تحقيق الدكتور كرم كردى تقدما على مقعد النقيب العام للصيادلة بـ18 محافظة، مقابل 7 محافظات فقط لأقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج.

وتضمنت المؤشرات الأولية للنتائج، حصول الدكتور كرم كردى على 7323 صوتا، مقابل 6452 للدكتور ثروت حجاج.

وانتهت منذ قليل، 25 محافظة على مستوى الجمهورية من فرز أصوات المشاركين بانتخابات نقابة الصيادلة.

كانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة من صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء فى الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وتنافس فى الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.