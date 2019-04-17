مؤشرات انتخابات الصيادلة.. حسم 5 مقاعد بعضوية مجلس النقابة العامة

كتبت آية دعبس

أوضحت المؤشرات الأولية لعملية فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصيادلة، حسم 5 مقاعد لممثلى القطاعات، لعضوية مجلس النقابة العامة للصيادلة.

وتضمنت المؤشرات الأولية، فوز الدكتور أحمد الطويل بمقعد شرق الدلتا، والدكتور عمر عشرة بمقعد غرب الدلتا، والدكتور محمد رمضان على الله، بمقعد وسط الدلتا، والدكتور صلاح الليثى بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، والدكتور عمرو عيد عضو شمال الصعيد تحت السن.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بالمحافظات، الخاصة بممثلى قطاعات شمال الصعيد، جنوب الصعيد، وشرق الدلتا، والنقيب العام للصيادلة، والذى انحسرت المنافسة عليه بين الدكتور كرم كردى، والدكتور ثروت حجاج، من إجمالى 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة.

وكانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة من صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.