لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن أسئلة امتحانات البوكليت

مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 8 يونيو المقبل، ومع تخوف بعض الطلاب من البوكليت نظرنا لاعتقادهم بأن الأسئلة طويلة ، والبعض الآخر اعتاد على النظام القديم للامتحان المتمثل فى كراسة إجابة وأخرى للأسئلة، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات توضيحية للطلاب للتعامل مع البوكليت:

1- البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية تضم الأسئلة ومساحة متروكة للإجابة عن هذه الأسئلة.

2- يتضمن البوكليت توزيع الأسئلة التى كانت تأتى فى النظام القديم فى كراسة امتحان واحدة دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة.

3-يتميز البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة، ومن ثم يجب على الطلاب التأكد من أن الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات طويلة.

4- أسئلة البوكليت لا تختلف عن أسئلة العامين الماضيين فبعض المواد يصل فيها عدد الأسئلة إلى 40 جزئية والبعض الآخر 20 وأخرى 18، ومن ثم فلا اختلاف عن السنوات الماضية.

5- أسئلة البوكليت تعتمد إجاباتها على الفهم والمهارة وخاصة أسئلة الاختيار من متعدد وأخرى مقالية أيضا.

6- على الطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

7- لا يوجد أى اختلاف فى نوعية الأسئلة، فى الـ4 نماذج امتحانية ولكن ترتيبها مختلف فقط كوسيلة لصعوبة الغش الإلكترونى.

8- أسئلة البوكليت إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى إجابات طويلة، فطبيعة الأسئلة قصيرة ومباشرة، كما أنها تمكن جميع الطلاب باختلاف مستوياتهم من الإجابة لكثرة عدد جزئياتها ومن ثم فجميع الطلاب سوف يجيبون عمها.

9- يجب على الطالب قراءة التعليمات الموجودة على كراسة والغلاف الداخلى للبوكلين قبل البدء فى الإجابة عن الأسئلة.

10- غالبا أسئلة البوكليت يتم توزيعها على المنهج الدراسى لطلاب الثانوية العامة.