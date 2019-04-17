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كوشنر يدعو للتحلى بذهن منفتح تجاه مقترح سلام الشرق الأوسط المنتظر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:02 م
كوشنر يدعو للتحلى بذهن منفتح تجاه مقترح سلام الشرق الأوسط المنتظر كوشنر
رويترز
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قال مصدر مطلع إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء اليوم الأربعاء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين.

ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل.

كما نقل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن كوشنر قوله "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".

 

 


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