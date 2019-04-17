وبثت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الفرنسية لقطات حية ومسموعة لأجراس الكنائس التي تُدق بمناسبة مرور يومان على مأساة الحريق المدمر.



وكان مسئول من خدمات إطفاء الحرائق بالعاصمة الفرنسية /باريس/ قد أعلن - في وقت سابق اليوم /الأربعاء/ - عن آخر المستجدات المتعلقة بآلية التعامل مع آثار حريق الكاتدرائية، مؤكدًا مواصلة العمل بشتى الطرق لاستعادة الهيكل والحفاظ على القطع الأثرية والكنوز التي كانت تحتويها بقدر الإمكان.



تجدر الإشارة إلى أن العالم قد تفاجأ أول أمس /الاثنين/ بمأساة حريق المعلم التاريخي الفرنسي كاتدرائية "نوتردام دو باريس"، والتي استمرت محاولات إطفائها تسعة ساعات متواصلة برا وجوا، بمشاركة أكثر من 400 رجل إطفاء، كما تم التقاط صورًا توضح الآثار الناجمة عن مأساة الحريق المدمر.