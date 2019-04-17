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كريدي أجريكول وسانتاندير يعتزمان دمج أنشطتهما للحفظ وخدمة الأصول

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:25 م
كريدي أجريكول وسانتاندير يعتزمان دمج أنشطتهما للحفظ وخدمة الأصول بنك فرنسى
(رويترز)
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قال بنكى كريدي أجريكول الفرنسي وبنك سانتاندير الإسباني اليوم الأربعاء إنهما يخططان لدمج عملياتهما لأنشطة الحفظ وخدمة الأصول.

وذكر البنكان في بيان مشترك أن الكيان الجديد سيحوز أصولا تحت الحفظ بقيمة نحو 3340 مليار يورو (3.8 تريليون دولار) وأصولا تحت الإدارة بقيمة نحو 1833 مليار يورو.

وسيملك كريدي أجريكول جزءا كبيرا من الوحدة المندمجة، التي ستظل تحتفظ بالاسم التجاري لذراع كريدي أجريكول لإدارة الأصول كاسيس.

وسيملك البنك الفرنسي 69.5%، فيما سيحوز سانتاندير 30.5%. وسيتم دمج ذراع سانتاندير لخدمات الأوراق المالية "إس3" في إسبانيا وأمريكا اللاتينية في كاسيس.

 


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