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كرم كردى يتقدم بـ40 صوتا عن أقرب منافسيه على مقعد نقيب الصيادلة بأسوان

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:07 ص
كرم كردى يتقدم بـ40 صوتا عن أقرب منافسيه على مقعد نقيب الصيادلة بأسوان نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أكدت المؤشرات الأولية، لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، تقدم الدكتور كرم كردى، على مقعد النقيب العام للصيادلة، بواقع 140 صوتا، مقابل 100 صوت فقط، للدكتور ثروت الحجاج، أقرب المنافسين له، للفوز بمنصب النقيب العام، وذلك بمحافظة أسوان.

وكانت المؤشرات الأولية، أوضحت تقدم الدكتور كرم كردى المرشح على مقعد نقيب الصيادلة، فى 11 محافظة، مقابل 8 محافظات للدكتور ثروت حجاج.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بالمحافظات، الخاصة بممثلى قطاعات جنوب الصعيد، وشرق الدلتا، والنقيب العام للصيادلة، والذى انحسرت المنافسة عليه بين الدكتور كرم كردى، والدكتور ثروت حجاج، من إجمالى 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة.

وكانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة من صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.


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