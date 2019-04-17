كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

محمد عبد العظيم

شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين الماضى، كارثة بعد اندلاع حريق ضخم فى كاتدرائية نوتردام التاريخية وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد ساعات صعبة من العمل المتواصل.

ومنذ البدء فى عملية الإطفاء وما بعدها تسائل البعض عن سبب عدم استخدام الطائرات المخصصة فى مثل هذه المواقف التى تلقى المياه من الجو مما يساعد فى إطفاء الحريق بشكل سريع، ولكن لهيئة الإطفاء فى فرنسا رأى أخر حيث أكدت من البداية أنه لا يمكن الاعتماد على الطائرات من أجل إطفاء الحريق، وذلك وفق وسائل إعلام فرنسية.

وتعود الأسباب إلى أن الطائرات المخصصة لإطفاء الحريق تلقى كميات كبيرة من المياه بسرعة عالية باتجاه الأرض، وهذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى أضرار كبيرة منها تعرض هيكل المبنى للضرر والسقوط بسبب قوة اندفاع المياه أو تضرر الأشخاص المتواجدين فى محيط الحريق، حيث يتم استخدام مثل هذه الطائرات فى إطفاء حرائق الغابات والمناطق التى لا يوجد بها سكان.