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قيادى إخوانى سابق: موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية ضربة كبرى للجماعة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:00 ص
قيادى إخوانى سابق: موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية ضربة كبرى للجماعة ابراهيم ربيع
كتب كامل كامل
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أكد إبراهيم ربيع، القيادى الإخوان السابق والخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن مجلس النواب بموافقته على التعديلات الدستورية يلقن التنظيم الاخوانى ويفرغ كل محاولاتهم لإثناء الدولة المصرية والتراجع عن تلك الخطوة المهمة فى ترسيخ دولة القانون وتأكيد الشرعية الدستورية لكل إجراءات الدولة المصرية.

وأضاف"إبراهيم"  أن  موافقة مجلس النواب على التعديلات اليوم أصابت تنظيم قطعان الإخوان وداعميه ومموليه بالصدمة التي أفقدتهم صوابهم وأصابتهم بالإحباط واليأس والحسرة، على عدم قدرتهم فى تعطيل قطار الدولة المصرية من التحرك إلى الأهداف التي تم وضعها والتخطيط  للوصول إليها وترسيخ دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

وتابع إبراهيم ربيع: ستكون الصدمة الكبرى والسكتة الدماغية التي تصيب تنظيم القطعان الإخوانية عندما يشاهدون جموع الشعب المصري أمام الصناديق لاعطاء تلك التعديلات شرعيتها، وقفل صفحة تنظيم الإخوان إلى الأبد ليتفرغ الشعب لبناء دولته وإزالة آثار العدوان الإخواني على الشخصية المصرية، وإعادة إعمار أعمدتها التى هدمها التنظيم الإخوانى طوال 90عاما.


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