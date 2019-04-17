video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال تهدم عددا من المنازل فى القدس والضفة الغربية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:15 ص
قوات الاحتلال تهدم عددا من المنازل فى القدس والضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، منزلا ومخزنا بالقدس، بالإضافة إلى منزل شهيد فلسطينى فى قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، ومنزل قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية.

ففى القدس، هدمت جرافات الاحتلال تحرسها قوة عسكرية معززة، منزلا ومخزنا يعودان للمواطن المقدسى عز الدين برقان فى حى وادى ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان ان المواطنين تصدوا لطواقم البلدية العبرية واشتبكوا معهم بالأيدى خلال محاولاتهم لمنع عملية الهدم، وقد أصيب عدد من أفراد العائلة باعتداءات قوات الاحتلال.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، منزل الشهيد صالح البرغوثى فى قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم وتدمير المنزل.

وقال رئيس مجلس قروى كوبر عزت بدوان، "إن هذا البيت هو الرابع الذى هدمه الاحتلال فى القرية خلال السنتين الماضيتين، ولن نسمح بتشريد أية عائلة بسبب هذا العمل الإجرامى الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تؤثر على معنويات أبناء الشعب الفلسطينى الصامد أمام هذه الجرائم المستمرة، ولن تثنيه عن الاستمرار فى المطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة".

بدوره، قال عمر البرغوثى والد الشهيد "الحمد لله على كل حال، إن هدموا البيوت لن يهدموا العزيمة، وأبناؤنا أغلى من البيوت، وفلسطين تستحق كل التضحيات والشعب الفلسطينى خلفنا، ومعنا ولن نهتز بهذه الجريمة".

يذكر أن الاحتلال يتهم الشهيد صالح البرغوثى (29 عاما)، بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "عوفرا" برام الله برفقة شقيقه الأسير عاصم (33 عاما) الذى هدم منزله الشهر الماضى، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود فى يناير الماضى، وأن البرغوثى استشهد فى عملية خاصة نفذها جيش الاحتلال فى سردا قرب رام الله فى الشهر ذاته.

فى سياق آخر، هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم، شمال الضفة الغربية، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم فى المنطقة.

وقال شهود عيان من القرية إنهم تفاجأوا منذ ساعات الصباح الباكر، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان من الحجم الثقيل تحاصر المكان، فى الوقت الذى أغلقت فيه مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها.

وأضافوا، أن أصحاب هذه المنازل تلقوا قبل فترة قصيرة إخطارات من الاحتلال بوقف البناء، قبل أن يتم إبلاغهم قبل أسبوع بالهدم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 فلسطينيين فى غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

إصابة طلاب فلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز على مدرستهم

القدس

قوات الاحتلال

الضفه الغربيه

المسجد الاقصى




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة