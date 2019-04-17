قوات الاحتلال تهدم عددا من المنازل فى القدس والضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، منزلا ومخزنا بالقدس، بالإضافة إلى منزل شهيد فلسطينى فى قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، ومنزل قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية.

ففى القدس، هدمت جرافات الاحتلال تحرسها قوة عسكرية معززة، منزلا ومخزنا يعودان للمواطن المقدسى عز الدين برقان فى حى وادى ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان ان المواطنين تصدوا لطواقم البلدية العبرية واشتبكوا معهم بالأيدى خلال محاولاتهم لمنع عملية الهدم، وقد أصيب عدد من أفراد العائلة باعتداءات قوات الاحتلال.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، منزل الشهيد صالح البرغوثى فى قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم وتدمير المنزل.

وقال رئيس مجلس قروى كوبر عزت بدوان، "إن هذا البيت هو الرابع الذى هدمه الاحتلال فى القرية خلال السنتين الماضيتين، ولن نسمح بتشريد أية عائلة بسبب هذا العمل الإجرامى الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تؤثر على معنويات أبناء الشعب الفلسطينى الصامد أمام هذه الجرائم المستمرة، ولن تثنيه عن الاستمرار فى المطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة".

بدوره، قال عمر البرغوثى والد الشهيد "الحمد لله على كل حال، إن هدموا البيوت لن يهدموا العزيمة، وأبناؤنا أغلى من البيوت، وفلسطين تستحق كل التضحيات والشعب الفلسطينى خلفنا، ومعنا ولن نهتز بهذه الجريمة".

يذكر أن الاحتلال يتهم الشهيد صالح البرغوثى (29 عاما)، بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "عوفرا" برام الله برفقة شقيقه الأسير عاصم (33 عاما) الذى هدم منزله الشهر الماضى، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود فى يناير الماضى، وأن البرغوثى استشهد فى عملية خاصة نفذها جيش الاحتلال فى سردا قرب رام الله فى الشهر ذاته.

فى سياق آخر، هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم، شمال الضفة الغربية، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم فى المنطقة.

وقال شهود عيان من القرية إنهم تفاجأوا منذ ساعات الصباح الباكر، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان من الحجم الثقيل تحاصر المكان، فى الوقت الذى أغلقت فيه مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها.

وأضافوا، أن أصحاب هذه المنازل تلقوا قبل فترة قصيرة إخطارات من الاحتلال بوقف البناء، قبل أن يتم إبلاغهم قبل أسبوع بالهدم .