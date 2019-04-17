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فيديو وصور.. مواطن يلقى التحية على الشيخ خليفة بن زايد..ورئيس الإمارات يرد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:29 م
فيديو وصور.. مواطن يلقى التحية على الشيخ خليفة بن زايد..ورئيس الإمارات يرد الشيخ خليفة بن زايد يقوم بتحية مواطن إماراتى
كتب آسر أحمد
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حرص أحد المواطنين الإماراتيين، على توثيق لحظة رؤيته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، أثناء مرور موكبه بجوار سيارته فى شوارع مدينة دبى.

 

ويظهر فى مقطع الفيديو الذى نشره أحد المواطنين، وهو يقوم بتحية الشيخ خليفة بن زايد من سيارته، أثناء مرور موكبه بجواره، قائلا "السلام عليكم يا أبويا، الله يحفظ يا أبويا، يسعد صباحك يا أبويا، الله يحفظك، عساها دائمة هذه الابتسامة يا أبويا".

 

 

وسرعان ما حرص الشيخ خليفة بن زايد، على رد التحية وقام بفتح زجاج سيارته والتلويح للمواطن الذى بادره بالتحية.

 

موكب الشيخ خليفة بن زايد
موكب الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد يرد التحية

الشيخ خليفة بن زايد يرد التحية
 
 
المواطن الاماراتى يقوم بتحية الشيخ خليفة بن زايد
المواطن الإماراتى يقوم بتحية الشيخ خليفة بن زايد

 

يذكر أن الكثير من مثل هذه المواقف تشهد تفاعل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبى، حيث تفاعل مسبقا مع طفلة صغيرة وقفت لتقديم التحية له من شباك السيارة التى تركبها، حيث فتح الزجاج الأمامى الذى يجلس بجواره ليقدم لها التحية.

 
 

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