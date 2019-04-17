video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو لسيدات مصر بالخارج لدعم التعديلات الدستورية وحث المصريين على المشاركة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:16 م
فيديو لسيدات مصر بالخارج لدعم التعديلات الدستورية وحث المصريين على المشاركة جانب من الفيديو
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

بثت سيدات مصر بالخارج وسيدات مصر تستطيع بالتاء المربوطة، فيديو تحت عنوان عدد سيدات مصر فى الخارج تقف بجوار مصر وتدعم التعديلات الدستورية، وذلك تعبيرا منهم عن دعم التعديلات الدستورية .

ووجه سيدات مصر بالخارج عدد من الرسائل لأبناء الوطن بالداخل والخارج، بضرورة النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ورسم مستقيل جديد لوطنهم مصر، مؤكدين على أن النزول والمشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى .

وشارك فى الفيديو سيدات مصر بالخارج من عدد كبير من الدول الأوروبية بينها فرنسا وإيطاليا وهولندا وأمريكا، تعبيرا عن حبهم لوطنهم وايمانهم بالانجازات التى تحققت على أرض الواقع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا : تجهيز 586 مركزا انتخابيا استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

جامعة سوهاج تستضيف 600 رائدة ريفية لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية

التعديلات الدستوريه الاستفتاء على الدستور

الدستور

المصريين فى الخارج




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة