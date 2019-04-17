فيديو لسيدات مصر بالخارج لدعم التعديلات الدستورية وحث المصريين على المشاركة

بثت سيدات مصر بالخارج وسيدات مصر تستطيع بالتاء المربوطة، فيديو تحت عنوان عدد سيدات مصر فى الخارج تقف بجوار مصر وتدعم التعديلات الدستورية، وذلك تعبيرا منهم عن دعم التعديلات الدستورية .

ووجه سيدات مصر بالخارج عدد من الرسائل لأبناء الوطن بالداخل والخارج، بضرورة النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ورسم مستقيل جديد لوطنهم مصر، مؤكدين على أن النزول والمشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى .

وشارك فى الفيديو سيدات مصر بالخارج من عدد كبير من الدول الأوروبية بينها فرنسا وإيطاليا وهولندا وأمريكا، تعبيرا عن حبهم لوطنهم وايمانهم بالانجازات التى تحققت على أرض الواقع.