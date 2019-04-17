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فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:39 م
فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت هدى أبو بكر
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تحرص دائما الهيئة الوطنية للانتخابات على منح كل مواطن حقه فى التعبير عن رأيه بشأن التعديلات الدستورية، حيث أتاحت الفرصة للجميع وأزالت كافة المعوقات التى قد تخترق أذهان البعض وتجعلهم لا يشاركون فى الاستفتاء.
 
وأتاحت الهيئة حق التصويت بالاستفتاء حتى للوافدين اللذين يعملون فى محافظات غير محل إقاماتهم وفى ذلك قررت..
1. تخصيص لجان بمقار اللجان الأساسية فى جميع المحافظات يصوت فيها الوافد.
2. عمل لجان للوافدين فى المناطق ذات الكثافات العالية من العمال مثل العاصمة الإدارية وشرم الشيخ والغردقة.
3. تيسير التصويت للوافدين بمجرد الإطلاع على بطاقات الرقم القومى.
4. تدوين أسماء المصوتين فى كل لجنة مع توقيعهم أمام أسمائهم.
5. التركيز على صبغ إصبعهم بالحبر الفوسفورى حتى لا يكررون التصويت فى أكثر من لجنة.
6. تتضمن كل لجنة كشفا للوافدين إضافة إلى الكشف الأساسى للناخبين باللجنة
7. يتضمن كل لجنة صندوق مخصص للوافدين.

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