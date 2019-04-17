فوز قائمة the team فى انتخابات صيادلة كفر الشيخ ومحمد سعد الدين فوق السن

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ النتيجة النهائية فوز قائمة ‏"the team"، بكامل أعضائها وهم الدكتور محمد كمال فى منصب النقيب والأعضاء محمد سعد الدين وأحمد يوسف وعمرو مرتضى وأحمد بدر ودعاء الزاهى وشيماء عكاشة .

وجاءت نتيجة الانتخابات بعد يوم طويل من التصويت والفرز، وقال الدكتور محمد كمال النقيب الجديد لصيادلة كفر الشيخ، إنه يلتزم أمام الجمعية العمومية بخدمة كل أعضائها ومساندتهم فى حل مشاكلهم ويكون صوتهم فى قضاياهم المختلفة .

فيما قال الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس النقابة فوق السن، إن فوز القائمة الانتخابية بالكامل أثبت إيجابية وفوائد العمل الجماعى، مؤكدًا أن قائمة the team، كانت تتحرك منذ اليوم الأول بشكل منظم وجماعى لخدمة أعضاء النقابة ونجاح كل أعضائها يمثل تحديًا كبيرًا ويتطلب مجهودًا مضاعفًا لإثبات القوة الحقيقة من العمل على الأرض لتنفيذ البرامج والأهداف التى تم الإعلان عنها من قبل .

وقال الدكتور محمد سعد الدين: "أشكر كل زملائى من أعضاء نقابة الصيادلة الذين حرصوا على المشاركة فى التصويت حفاظًا على نقابتهم ومستقبلها، وشكرًا لكل من وثق فينا وصوت لنا ونتعهد بأن نقف دائمًا مع حقوق الصيادلة ومطالبهم المشروعة".

وشدد الدكتور محمد سعد الدين، أنه سيطوف كل صيدليات مراكز محافظة كفر الشيخ ليشكر زملائه من الصيادلة على دورهم القوى فى مساندته.

‎ويعد الدكتور محمد سعد الدين واحدًا من جيل الوسط بنقابة الصيادلة الفرعية بكفر الشيخ، وهو مؤسس الجمعية العلمية الصيدلية ورئيس اللجنة النقابية بمركز قلين لمدة 4 سنوات، ومدير مستشفى الجمعية الشرعية .