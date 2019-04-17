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فوز صابر عطا بمنصب نقيب الصيادلة فى الفيوم

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:10 ص
فوز صابر عطا بمنصب نقيب الصيادلة فى الفيوم نقابة الصيادلة
الفيوم - رباب الجالى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، نتيجة فرز أصوات الناخبين، بفوز الدكتور صابر عطا، بمقعد نقيب صيادلة الفيوم، بحصوله على 603 أصوات، مقابل حصول منافسه د. ربيع السودانى على 235 صوتًا.

 

كما أعلنت اللجنة، أسماء الفائزين بعضوية مقاعد مجلس النقابة الفرعية فوق السن، وهم راندا روبى بحصولها على 429 صوتًا، والدكتورة دعاء عبدالرحيم صالح بحصولها على 356 صوتًا، والدكتورة نهى فرج بحصولها 307 أصوات، أما مقاعد مجلس النقابة الفرعية تحت السن فاز كلا من الدكتور باسم فهمى بحصوله على 345 صوتًا، والدكتور مصطفى ضاهر بحصوله على 342 صوتًا، والدكتور محمد رضا بحصوله على 279 صوتًا.

 

وكان أشرف على الانتخابات لجنة تحت إشراف المستشار أسامة عبدالعزيز، المشرف على الانتخابات بالنقابة بالفيوم، وتضم كلا من الدكتور طارق أحمد رياض، رئيسًا، والدكتور غيث محمد صالح، نائبا، وعضوية كلا من الدكتور نصر مقاوى، والدكتور جمال الزيات، والدكتور هانى عبدالسيد.


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