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فوز الدكتور هانى دنيا بمنصب نقيب الصيادلة بالغربية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:20 ص
فوز الدكتور هانى دنيا بمنصب نقيب الصيادلة بالغربية انتخابات
الغربية – مصطفى عادل
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية  للصيادلة  بالغربية، عن فوز الدكتور هانى دنيا النقيب الحالى للصيادلة بمنصب النقيب، وفوز كل من الدكتور أحمد بربر وإبراهيم الخولى ونسرين خميس بمقاعد فوق السن، كما فاز كل من إيهاب رزق، ومؤمن رحاب، محمود بناية بمقاعد تحت السن، وحصلت الدكتورة نسرين خميس على أعلى الأصوات فى الانتخابات.

وتشير المؤشرات الأولية إلى فوز الدكتور محمد على الله بمقعد عضو النقابة العامة لوسط الدلتا، والتي تضم محافظات الغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية، فى الوقت الذى ما تزال المنافسة متقاربة بين كرم كردى وثروت حجاج على مقعد النقيب العام على مستوى الجمهورية، ومازالت أعمال فرز الأصوات مستمرة حتى الآن.

 


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