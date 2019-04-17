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ضبط 3606 هاربين من أحكام وتحصيل 102 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:12 ص
ضبط 3606 هاربين من أحكام وتحصيل 102 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملات أمنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3606 هاربين من أحكام، منهم 6  حكم فى جنايات و1040 حكمًا جزئيًا، و129 حكمًا مستأنفًا، و2403 أحكام فى غرامات، و23 حكمًا فى مخالفات، كما تم تحصيل 102 ألف و149 جنيهًا غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


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