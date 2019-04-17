ضبط 172 قطعة سلاح و158 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة والمطلوبين أمنياً.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط "172قطعة سلاح نارى ، 158 قضية مخدرات ، 40مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 36متهم ومراقب هاربين ، 236 دراجة نارية مخالفة ، 5 سيارات مبلغ بسرقتها، 221129مخالفة مرورية، 950 مخالفة مرافق ، 30 قضية مصنفات ، وتنفيذ 84073 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.