ضبط موظف بحى ثان المحلة بتهمة النصب على سيدتين مقابل توفير وحدات سكنية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط موظف بحى ثان المحلة، لاستيلائه على 100 ألف جنيه من سيدتين بدعوى توفير وحدتين لهن بمساكن الإسكان الاجتماعى بقرية الدواخلية مركز المحلة، إلا أنه لم يفى بوعوده ورفض رد المبلغ.

كان أشرف العفيفى المحامى وكيلا عن السيدتين اقبال حامد، سماح عصر، قد تقدم ببلاغ رقم15393/2019 جنح مركزالمحلة الكبرى، أمام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا يتهم "احمد.ا.ا.ع" موظف بحى ثان المحلة، بالحصول على 50 ألف جنيه من كل سيدة، نظير توفير وحدتين سكنيتين لهن بالإسكان الاجتماعى بقرية الدواخلية مركز المحلة.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، صحة الواقعة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وقرر خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.