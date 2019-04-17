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ضبط مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من ضحاياها فى الإسكندرية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:20 ص
ضبط مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من ضحاياها فى الإسكندرية أموال - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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كشفت الأجهزة الأمنية نشاط إجرامى لشخصان استوليا على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة الوجبات الغذائية ولم يلتزما بوعدهما.
 
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وخاصة جرائم توظيف الأموال، وفى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مدير الدعم الفنى بإحدى شركات مياه الشرب وآخرين بقيام ربة منزل، ووالدها بالمعاش، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
 
وبالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة، حيث تبين قيام المتهمة (محبوسة حاليا على ذمة قضية "نصب") ووالدها بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 3 ملايين 492 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الوجبات الغذائية الجاهزة والمجمدة مقابل حصولهما على أرباح سنوية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
 
وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها للواقعة بالإشتراك مع والدها (وجارى العمل على ضبطه) وتعهدت برد المبالغ المستولى عليها للشاكيين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
 
 

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