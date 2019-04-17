ضبط لصوص سرقوا مدرسة وحطموا كاميرات المراقبة وأشعلوا النار بمكتب المدير

كتب محمود عبد الراضي ـ قنا وائل محمد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مدرسة بقنا وإشعال النيران بها، واعترفوا بتحطيمهم كاميرات المراقبة بعد ارتكاب الجريمة.

تلقى مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بلاغاً بنشوب حريق بإحدى المدارس بقرية أبومناع بحرى، وبالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بباب مكتب مدير المدرسة ونشوب الحريق به وقاعة مجاورة له وسرقة "جهاز بروجكتر، 3 شاشة كمبيوتر، جهاز تحكم كاميرات مراقبة الخاص بالمدرسة ، 2 سماعة كمبيوتر".

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( ثلاثة عمال " لهم معلومات جنائية" - ومقيمين جميعاً بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأكد المتهمون أنهم عقب سرقتهم الأجهزة من داخل قاعة الإجتماعات بالمدرسة والمجاورة لغرفة المدير قام أحدهم بتحطيم كاميرات المراقبة وإحضار جركن بداخله "بنزين" من داخل معمل المدرسة وإشعال النيران بغرفة مدير المدرسة وقاعة الإجتماعات لإخفاء الأدلة حول واقعة السرقة ، وأرشدوا عن المسروقات .