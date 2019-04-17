ضبط عامل استولى على أموال سيدتين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهما

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل بالغربية لنصبه على سيدتين والاستيلاء على مبلغ مالى منهما على سبيل الرشوة، نظير تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين.

وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط ( عامل كهرباء بإحدى الوحدات المحلية بالمحلة الكبرى)، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وذلك بناء على معلومات بممارسته نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية التابعة للإسكان الحكومى والاستيلاء على أموالهم مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين "على خلاف الحقيقة"، وقيامه مستغلاً هذا النفوذ بالنصب والاحتيال على سيدتين والاستيلاء منهما على مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، زاعما مقدرته على تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين تابعتين للإسكان الحكومى بقرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.