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ضبط صاحب محل حداد وبويات لاتجاره فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالغربية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:12 م
ضبط صاحب محل حداد وبويات لاتجاره فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية امن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط صاحب محل حدايد وبويات، مقيم قرية  كفر طرنة مركز طنطا، لقيامه بالاتجار فى النقد الاجنبي بالسوق السوداء، وبحوزته 5799 دولارا، و200 ريال سعودي، و167 ألف جنيه مصرى.
 
كانت معلومات قد وردت لرئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة، بقيام "باسم.ا.ط" 39سنة، صاحب محل حدايد وبويات بقرية سبطاس طريق طنطا زفتى دائرة مركز شرطة طنطا، ومقيم كفر طرنه مركز طنطا، بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق، فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج المنافذ الرسمية بيعا وشراء باسعار السوق السوداء، بالمخالفه للقانون رقم 2003/88المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى.
 
ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه بالمحل الخاص به، أثناء تعامله بالنقد الأجنبى بيعا وشراء وباسعار السوق السوداء، وبحوزته 5799 دولارا، 200 ريال سعودى، 100 يورو، 167456 جنيها مصريا، 3 هواتف محمولة، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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