ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أجهزة من داخل مدرسة فى قنا

تمكنت مباحث قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات، وقيامهم بالتسلل لإحدى المدارس وسرقة بعض الأجهزة، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات.
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، يفيد ضبط كلا من "وليد ا م" 20 سنة ومتهم فى 9 قضايا سرقة وصديقيه "محمود ج م" 24 سنة متهم فى 24 قضيه و"مؤمن ق" 19 سنة حيث قاموا بالتسلل لمدرسة أبو مناع الثانوية بنات بدشنا وسرقة جهاز بروجوكتور و3 شاشات كمبيوتر و جهازين تحكم فى كاميرات المراقبة وسماعات كمبيوتر و كاميرتين مراقبة.
وأضافت التحريات بأنهم قاموا بإشعال النيران فى مكتب مدير المدرسة وقاعة أنشطة لإخفاء سرقتهم وتم ضبطهم واعترفوا بالسرقه لمرورهم بضائقة مالية لشراء مخدرات.
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