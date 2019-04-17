ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أجهزة من داخل مدرسة فى قنا



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، يفيد ضبط كلا من "وليد ا م" 20 سنة ومتهم فى 9 قضايا سرقة وصديقيه "محمود ج م" 24 سنة متهم فى 24 قضيه و"مؤمن ق" 19 سنة حيث قاموا بالتسلل لمدرسة أبو مناع الثانوية بنات بدشنا وسرقة جهاز بروجوكتور و3 شاشات كمبيوتر و جهازين تحكم فى كاميرات المراقبة وسماعات كمبيوتر و كاميرتين مراقبة.



وأضافت التحريات بأنهم قاموا بإشعال النيران فى مكتب مدير المدرسة وقاعة أنشطة لإخفاء سرقتهم وتم ضبطهم واعترفوا بالسرقه لمرورهم بضائقة مالية لشراء مخدرات.

