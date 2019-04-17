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صور.. ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة فى الوادى الجديد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:14 ص
صور.. ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة فى الوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة فى محافظة الوادى الجديد، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار وليد حنفى محمود، من هيئة مجلس الدولة، عن نتيجة فرز الأصوات فى الانتخابات التى جرت اليوم بالمحافظة.

 

وكشف المستشار وليد حنفى، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بالوادى الجديد، عن إدلاء 114 ناخبًا بصوتهم أمام صناديق الاقتراع من إجمالى 136 لهم حق الانتخاب وبطلان 3 أصوات، وفوز الدكتور ابتسام كامل عبد الجيد بمقعد النقيب الفرعى بعد حصولها على 66 صوتًا بينما حصل المرشح المنافس الدكتور فتحى عمر محمد على، على 45 صوتًا.

 

كما جاءت نتيجة فرز الأصوات على مستوى النقابة الفرعية تحت 15 سنة على حصول إسلام عمر محمد بشندى على 81 صوتا، ويليه محمد فتحى سيد أحمد 60 صوتا، ويليه أسامة محمد عبد الله بـ58 صوتا، بينما فوق 15 سنة، فحصل كل من أحمد محمد حامد سيد على 101 صوتا، وتليه سلوى عبد المؤمن أمين سنوسى بـ93 صوتا ويليها محمد أحمد سنوسى، بـ79 صوتا.

 

وتنافس فى انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة 2 مرشحين على مقعد النقيب الفرعى للمحافظة، و13 مرشحًا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، حيث اختار الناخب 3 من بين 23 مرشحًا للنقابة العامة فوق السن، واختار  3 من بين 21 مرشحًا تحت السن، كما تنافس 4 مرشحين على 3 مقاعد فى النقابة الفرعية فوق السن، وتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد تحت السن، أما منطقة جنوب الوجه القبلى فجرى اختيار مرشح من بين 6 مرشحين.

 

كانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، قد أعلنت صباح الثلاثاء، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى كل المحافظات، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس الفرعية.

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (1)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (2)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (3)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (4)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (5)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (6)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (7)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (8)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (9)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (10)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (11)
 

 

ننشر تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة في الوادي الجديد (12)

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