صور.. "مياه الأقصر" تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية المحاميد

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة مياه الشرب بأرمنت غربى الأقصر، أعمالها فى خطة غسيل وتطهير شبكات المياه لأربع خطوط بقرية المحاميد، والتى بدأتها أول مارس الماضى لتشمل كافة شبكات المياه بمركز ومدينة أرمنت، والتى جاءت وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ببدء خطة الشركة لعمليات غسيل شبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لدخول فصل الصيف ومايصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقام المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت، بتوجيه كلاً من إدارات المعامل والشبكات لتنفيذ خطة تطهير وغسيل شبكات المياه والتى بدأت بمناطق شبكة مياه مدينة أرمنت الحيط وشبكة قرية الرياينة وشبكة قرية الرزيقات بحرى وصباح اليوم بشبكات قرية المحاميد، وتمت عمليات الغسيل والتطهير بعدد أربعة خطوط مياه بقرية المحاميد بمتابعة الدكتور محمود عمر مدير إدارة المعمل وتنفيذ كلاً من الكيميائى الكيميائى أحمد صالح محمد وفنى المعمل مينا نبيل جرجس ومسئولى وفنى شبكات قرية المحاميد بالتعاون مع عمال الإدارة وقسم الحملة الميكانيكية.



شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد



شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد