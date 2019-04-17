video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "مياه الأقصر" تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية المحاميد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:25 ص
صور.. "مياه الأقصر" تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية المحاميد تطهير شبكات مياه الشرب بمدينة أرمنت بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

واصلت إدارة مياه الشرب بأرمنت غربى الأقصر، أعمالها فى خطة غسيل وتطهير شبكات المياه لأربع خطوط بقرية المحاميد، والتى بدأتها أول مارس الماضى لتشمل كافة شبكات المياه بمركز ومدينة أرمنت، والتى جاءت وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ببدء خطة الشركة لعمليات غسيل شبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لدخول فصل الصيف ومايصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقام المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت، بتوجيه كلاً من إدارات المعامل والشبكات لتنفيذ خطة تطهير وغسيل شبكات المياه والتى بدأت بمناطق شبكة مياه مدينة أرمنت الحيط وشبكة قرية الرياينة وشبكة قرية الرزيقات بحرى وصباح اليوم بشبكات قرية المحاميد، وتمت عمليات الغسيل والتطهير بعدد أربعة خطوط مياه بقرية المحاميد بمتابعة الدكتور محمود عمر مدير إدارة المعمل وتنفيذ كلاً من الكيميائى الكيميائى أحمد صالح محمد وفنى المعمل مينا نبيل جرجس ومسئولى وفنى شبكات قرية المحاميد بالتعاون مع عمال الإدارة وقسم الحملة الميكانيكية.

 

شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد (1)
شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد

 

شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد (2)
شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد

 

شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد (3)
شركة مياة الأقصر تستكمل خطط غسيل وتطهير شبكات المياة لـ4 خطوط بقرية المحاميد 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه الشرب بالأقصر تعلن غسيل وتطهير الشبكات والخطوط بالحبيل استعدادا للصيف

الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياة الشرب بالاقصر

اخبار مصر

غسيل شبكات المياة

اخبار المحافظات

مدينة ارمنت




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة