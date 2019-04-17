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صور.. محافظ جنوب سيناء: إقامة ميدان يمثل شرم الشيخ فى جورجيا لترويج السياحة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:29 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء: إقامة ميدان يمثل شرم الشيخ فى جورجيا لترويج السياحة محافظ جنوب خلال لقائه وفد ممثلى الشركات السياحية بجورجيا
فريق المحافظات
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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ وفدًا يضم ممثلى الشركات السياحية ومسئولى بيع الرحلات السياحية بجورجيا، بالإضافة لفريق عمل تصوير مسلسل جورجى يتكون من 700 حلقة، حيث سيتم تصوير عدة حلقات منه داخل أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ تنشيطًا للسياحة.

 

وعقد المحافظ مؤتمرًا صحفيًا ليخاطب الشعب الجورجى مثنيًا عليه وعلى شركات السياحة الجورجية، وذلك لعدم استجابتهم للدعاية السلبية وزيارتهم لشرم الشيخ بدون انقطاع.

 

 وأعلن المحافظ أنه سيتوجه إلى مدينة باتومى الجورجية خلال شهر أبريل الجارى، بدعوة كريمة من محافظ باتومى، فى إطار بروتوكول التعاون بين شرم الشيخ وباتومى، مشيرًا إلى استقبال وفد برئاسة محافظ باتومى بشرم الشيخ العام الماضى لمدة 5 أيام تم خلال هذه الفترة زيارة المناطق السياحية بشرم الشيخ، حيث أشاد بها الوفد.

 

كما أعلن أنه خلال الزيارة أنه سيتم إقامة عملاً فنيًا يعبر عن مدينة شرم الشيخ بأحد الميادين الكبرى بباتومى بجورجيا، ترويجًا لشرم الشيخ، يتم فى المقابل إقامة رمزًا أو عملاً فنيًا لجورجيا بشرم الشيخ، ووجه المحافظ الدعوة للوفد الجورجى بزيارة مدينة سانت كاترين برعاية المحافظ، كما طالب حضور فريق كرة قدم جورجى وإقامة مباراة كرة قدم مع فريق شرم الشيخ على ملعب مدينة الشباب والرياضة بالإضافة لتبادل القوافل الثقافية، فى إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، كما أقام المحافظ مأدبة عشاء على شرف الوفد الجورجى.

 

 من جانبهم أشاد الوفد الجورجى بما رأوه بشرم الشيخ، قائلين: "إن شرم الشيخ هى الجنة"، مشيدين بما رأوه من عالم خلاب تحت الماء خلال رحلة بالغواصة البحرية، مؤكدين أن شرم الشيخ من أكثر المدن السياحية أمنًا على مستوى العالم.

 

 وقالت رئيس الوفد الجورجى: إن مصر تستقبل 25 ألف سائح جورجى كل عام، مؤكدة زيادتهم فى المستقبل القريب وأن يكون لشرم الشيخ نسبة كبيرة منهم، حيث تعد شرم الشيخ من أكثر المناطق السياحية المحببة لدى الشعب الجورجى.

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