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صور.. محافظة جنوب سيناء تنظم ندوة عن التعديلات الدستورية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:18 م
صور.. محافظة جنوب سيناء تنظم ندوة عن التعديلات الدستورية المشاركين بالندوة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، التابعة لوزارة التنمية المحلية اليوم، ندوة توعوية موسعة للمرأة العاملة بالديوان العام ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، عن أهمية دور المرأة فى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف اللواء نادر حنفى عشماوى سكرتير عام المحافظة، وأميمة إبراهيم بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

وأكد محمود عبد البديع باحث دكتوراه فى القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمحاضر فى الندوة، أن الدستور هو أسمى وثيقة قانونية فى الدولة والتى تربط بين المواطن والدولة، موضحا أن إرادة الشعب هى التى تصنع الدساتير وأن الشعب هو مصدر السلطات فى الدولة، هو قاعدة بناء الأمم وبقاؤها، كل ذلك يؤكد أهمية المشاركة فى الدستور مشاركة إيجابية بالنزول، مؤكدا أن الدستور وتعديلاته عرس سياسي.

واستعرض عبد البديع، المبادئ العامة للدستور وأنواع الدساتير وأهمية الدستور فى حياتنا، لافتاً إلى أن الدستور ليس قاعدة جامدة، وقد تتغير بما لا يخالف المبادئ العامة التى تحقق كيان المجتمع والأشخاص.

1

أميمية إبراهيم منظمة الندوة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص 

 

2

المشاركين فى الندوة

3

المشاركات فى الندوة

4

اثناء الندوة

 

 


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