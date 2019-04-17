صور.. عاملو المصرية للاتصالات ينظمون مؤتمرات لدعم التعديلات الدستورية

كتبت: هبة السيد

نظم العاملون بالشركة المصرية للاتصالات سلسلة من الندوات والمؤتمرات العمالية فى كافة قطاعات ومناطق الشركة على مستوى محافظات الجمهورية وذلك لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحث العاملون على المشاركة الفعالة والايجابية فى الاستفتاء على التعديلات والمقرر انعقادها خلال الشهر الجارى.

ويأتى انعقاد تلك المؤتمرات، فى إطار الالتزام بالدور الوطنى للعاملين بالشركة خلال تلك المرحلة الهامة، لحث العاملون على ممارسة حقهم الدستوري باعتباره واجب ومسئولية وطنية، وأن المشاركة في عمليات الاستفتاء يساهم بشكل فعال فى بناء المستقبل واستكمال عمليات التنمية، وناقشت المؤتمرات عدد من المواد الدستورية المقترح تعديلها، واستعراض المشروعات والانجازات القومية التي تمت خلال الفترة الماضية.



العاملون بالمصرية للاتصالات



العاملون بالمصرية للاتصالات يدعمون التعديلات الدستورية