صور..شاهد أحدث وسائل تهريب العقاقير الطبية بميناء سفاجا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في إحباط تهريب كمية من العقاقير الطبية بميناء سفاجا غير خالصة الرسوم الجمركية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد الوطنى، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى سفاجا البحرى إعتزام (سائق- مقيم بالغربية) قادم من أحد موانئ الدول العربية تهريب بضائع غير خالصه الرسوم الجمركية داخل سيارة نقل بمقطورة قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركيه لتفتيش السيارة، أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية بلغت 93510 قرص وأمبول وكبسولة وعبوة لعقاقير طبية ومستحضرات تجميل أجنبية الصنع) تم إخفائها داخل الإطارات الإحتياطية للسيارة .

وبمواجهة قائد السيارة السيارة بما أسفر عنه الضبط اعترف بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار بالإشتراك ومالك السيارة ، وقدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ مليون وستة وأربعون ألف وتسعون جنيهاً.