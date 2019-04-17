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صور.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للاستفتاء على تعديل الدستور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:14 م
صور.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للاستفتاء على تعديل الدستور الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – سمير حسنى - هدى أبو بكر - محمد شرقاوى - تصوير السعودى محمود
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دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم جموع المصريين فى الخارج والداخل للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وشدد عليهم المشاركة لأنه واجب وطنى.

 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعوب أيضا تعدل أحكام الدساتير وتستبدل غيرها بها، ولن يكون الدستور فعالا ما لم يعبر عن واقع الحال ويحقق آمال الشعب وطموحاته، فى يومه وغده ويتلائم مع ظروفه وحاجاته، ولن يكون الدستور معبرا عن واقع الحال ما لم يطله التعديل من واقع ابداء الناخبين رأيهم فى صناديق الاقتراع على تلك التعديلات متى تغيرت الظروف وتبدلت.

 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن عقد، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الاربعاء، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

 

ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.

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