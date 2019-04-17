صور .. حملة المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات بالتعديلات الدستورية فى دمياط

فريق المحافظات

فى إطار حملة صوتك لمصر بكرة والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى جميع المحافظات بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى التعديلات الدستورية، نظم فرع المجلس بمحافظة دمياط حملة طرق اﻷبواب فى 15 قرية ومدينة تابعة لمراكز كفر سعد والزرقا وفراسكور وكفر البطيخ باجمالى عدد الزيارات 6350 زيارة وإجمالى المستهدفين 24316 مستهدفًا.

كما عقد فرع المجلس بدمياط لقاء جماهيريًا ضمن حملة صوتك لمصر بكرة شارك فى اللقاء جمعيات أهلية ورجال الدين اﻹسلامى والمسيحى ونواب ونائبات البرلمان وأساتذة الجامعات وأعضاء فرع المجلس بدمياط وعدد بإجمالى حضور 1600.