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صور.. حزب الحرية ينظم مؤتمرًا لدعم التعديلات الدستورية فى البحيرة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:06 م
صور.. حزب الحرية ينظم مؤتمرًا لدعم التعديلات الدستورية فى البحيرة
فريق المحافظات
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أقام حزب الحرية المصرى مؤتمرا بالمجمع الثقافى بمحافظة البحيرة بحضور كوكبة من القيادات السياسية بمحافظة البحيرة وجموع من أهالى دمنهور لدعم التعديلات الدستورية، وذلك بحضور الدكتور مجدى علام نائب رئيس الحزب واحمد مهنى الأمين العام للحزب ودكتور أحمد إدريس أمين التنظيم ود. احمد بيومى الامين العام المساعد واللواء ابراهيم أبو شادى أمين محافظة البحيرة ومحمد حسين أمين تنظيم البحيرة والمستشار محمد قطب مشرف محافظة البحيرة.

وبدأت الكلمات ببرقية شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على انجازاته على أرض الواقع ودور جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة فى الحفاظ على امن مصر واستقرارها وأكد الحاضرون على دور التعديلات وأهميتها فى الحفاظ على استقرار مصر ولاستكمال خطط وبرامج وسياسات التنمية الشاملة والحقيقية.

 وأكد احمد مهنى الامين العام للحزب على دور الحزب فى دعم الدولة ومسئوليته تجاه الوطن معربا عن ثقته الكاملة فى أن الشعب المصرى العظيم سوف يكون على مستوى المسئولية ليضرب المثل والقدوة فى حرصه على ممارسه حقوقه السياسية.

وأكد د. أحمد إدريس على خطة الحزب لحشد المواطنين أيام الاستحقاق الدستورى مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالحزب ستقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لتذليل اى عقبات امام الجماهير للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

أقام حزب الحرية المصرى مؤتمرا بالمجمع الثقافى بمحافظة البحيرة (1)
 
أقام حزب الحرية المصرى مؤتمرا بالمجمع الثقافى بمحافظة البحيرة (2)
 
أقام حزب الحرية المصرى مؤتمرا بالمجمع الثقافى بمحافظة البحيرة (3)
 
أقام حزب الحرية المصرى مؤتمرا بالمجمع الثقافى بمحافظة البحيرة (4)
 
أقام حزب الحرية المصرى مؤتمرا بالمجمع الثقافى بمحافظة البحيرة (5)
 

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