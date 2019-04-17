صور.. بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية فى إندونيسيا بمشاركة 192 مليون ناخب

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

بدأت اللجان الانتخابية فى إندونيسيا فى استقبال عشرات الملايين من الناخبين الإندونيسيين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية، اليوم الأربعاء بعد حملات انتخابية ركزت على الاقتصاد ويخيم عليها الإسلام السياسى فى أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

ويخوض الرئيس جوكو ويدودو، بائع الأثاث السابق الذى بدأ مشواره السياسى برئاسة بلدية مدينة صغيرة، السباق أملا فى إعادة انتخابه منافسا الجنرال السابق برابوو سوبيانتو الذى فاز عليه الرئيس بهامش بسيط فى 2014.

وتشير أغلب استطلاعات الرأى إلى أن ويدودو يتقدم بفارق مريح لكن المعارضة شككت فى نتائج الاستطلاعات ،كما قالت المعارضة إنها اكتشفت مخالفات تؤثر فى الملايين على القوائم الانتخابية وتعهدت باتخاذ إجراءات قضائية أو استخدام "سلطة الشعب" إذا لم يتم حل الشكاوى التى قدمتها.

ومن المقرر أن تنشر السلطات ما يقرب من نصف مليون من أفراد الشرطة والجيش فى أنحاء الأرخبيل الإندونيسى لتأمين التصويت.

كما سيصوت أكثر من 192 مليون ناخب فى انتخابات تشريعية محلية ووطنية يتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح فيما وصفت بأنها أكبر انتخابات تجرى فى يوم واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج أولية غير رسمية بعد ساعات من انتهاء التصويت ومن المتوقع أيضا أن يتضح من فاز بالرئاسة بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء ،ويتوقع أن تعلن المفوضية العامة للانتخابات النتيجة الرسمية فى مايو.























