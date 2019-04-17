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الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:30 م
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صور .. انهيار شرفة بعقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:17 م
صور .. انهيار شرفة بعقار شرق الإسكندرية دون إصابات جانب من العقار المنهار
الاسكندرية - جاكلين منير
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تلقى حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، برئاسة حمدي عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول، بلاغا من غرفة العمليات بانهيار شرفة بأحد العقارات دون إصابات، وذلك بشارع جمال عبد الناصر. 
 
تابعت المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى، البلاغ الوارد بسقوط أجزاء خرسانية لبلكونة الدور السابع علوى، للعقار رقم 127 شارع جمال عبدالناصر، حيث توجهت وحدة الإزالة إلى العقار المذكور، بحضور رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، وتمت إزالة الأجزاء المتعلقة واستدعاء مقاول الإزالة لإزالة البلكونة المتساقطة.
 
جانب من العقار (1)
جانب من العقار (1)

جانب من العقار (2)
جانب من العقار (2)

جانب من العقار (3)
جانب من العقار (3)
 
 
 

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