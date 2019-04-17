صور.. الوطنية للانتخابات: وصلنا كتاب رئيس الجمهورية يطالب بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور

كتب- إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر - تصوير السعودى محمود

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى للهيئة اليوم الأربعاء، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.

وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن عقد، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الاربعاء، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.