صور.. الإسماعيلية ترفع كفاءة الشواطئ والمتنزهات استعداداً لاستقبال شم النسيم

الإسماعيلية - جمال حراجى

تعد الإسماعيلية من أهم المحافظات الساحلية على قناة السويس من حيث الموقع الاستراتيجى، وقربها من القاهرة والعديد من المحافظات المجاورة، ولكونها تضم مساحات خضراء وشواطئ متميزة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح، لذلك تعتبر بداية الربيع وأعياد شم النسيم بداية موسم سياحى مهم، يستمر حتى نهاية الصيف، وتسعى المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية لزيادة عدد الرواد والرحلات خلال هذه الفترة ، ويبدأ الاحتفال الرسمى بأعياد الربيع وشم النسيم نهاية الشهر الحالى.

وقال المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن المحافظة استعدت لأعياد الربيع والتى تبدأ 27 أبريل وتستمر حتى 30 أبريل من خلال تطوير ورفع كفاءة الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى مركز ومدينة الإسماعيلية، وجميع المراكز والمدن، خاصة التى تتميز بوجود شواطئ، وتم التشديد على المسئولين من رؤساء الأحياء والمدن والشواطئ لتحقيق عنصر الأمان والنظافة وتوفير مسعف وغطاس بكل شاطئ، بالإضافة إلى انتشار وحدات الإسعاف فى أماكن التجمعات، وذلك بناء على توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ومتابعته المستمرة لكل التطورات التى تتم فى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد "الزغبى"، تشكيل لجنة للمرور على الشواطئ والمتنزهات وإعطاء تقرير للعرض على المحافظ قبل الاحتفالات بفترة كافية، وتوضيح الخطط المرورية وأى تحويلات مطروحة خلال يوم شم النسيم، حتى يتسنى توعية المواطنين لها وضمان عدم حدوث أى اختناقات مرورية.

وأشار ممدوح النصيرى، مدير عام إدارة السياحة، إلى أن الإدارة استعددت لاستقبال ضيوف الإسماعيلية خلال الاحتفالات، مؤكدًا استمرار كرنفال الربيع السنوى، ومشاركة جميع الوحدات المحلية والمديريات وفتح باب الاشتراك أمام الشركات والهيئات المختلفة للاشتراك فى سيارات الزهور المقرر إقامته فى الطريق الدائرى الأحد الموافق 28 أبريل الجارى ، كما تستقبل الإدارة طلبات الاشتراك فى مسابقة أميرات الفراولة، وهو عبارة عن مهرجان ضخم لأنواع الفراولة التى يزرعها فلاحو المدينة، وتتميز بها احتفالات المحافظة كل عام، ويشترك بها عدد كبير من صغيرات الإسماعيلية.

وأضاف متولى حسن رئيس مدينة فايد، أن المدينة تضم عددا من الشواطئ على البحيرات المرة، منها ما هو تابع للمدينة وما هو خاص، حيث تم التنبيه على جميع المسئولين، برفع كفاءة جميع الشواطئ وتوفير الخدمات اللازمة للمترددين عليها وتوفير المواصلات لهذه الشواطئ للتسهيل على المواطنين، ونستعد لإنشاء 20 منفذا غذائيا داخل المدينة لبيع السلع التموينية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، منها 6 منافذ بمدينة فايد و3 بمدينة كسفريت، 5 بقرية فنارة، و5 بقرية أبو سلطان ومنفذ بهويس سرابيوم، وذلك بهدف توفير المواد الغذائية للمترددين على المدينة فى الربيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق ورصفها وتجميل الميادين.

وأوضح محمد على، رئيس حى أول الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من إنارة طريق البلاجات بزرع 72 عمود كهرباء جديد بداية من برج الثلاثينى وحتى نهاية كوبرى حفنى، وصيانة الطريق بتكلفة 216 ألف جنيه، بالإضافة إلى صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة لتعطى شكلا جماليا للمدينة.

وتابع العميد وائل حمزة رئيس مدينة الإسماعيلية، أن العمل فى حديقة الأندلس قارب على الانتهاء وستكون جاهزة لاستقبال الزوار خلال شم النسيم، بالإضافة إلى الانتهاء من توسعة الشارع التجارى وإنارته بالكامل، وتوسعة شارع المدارس وسط مدينة الإسماعيلية، والتشديد على رؤساء الأحياء بانتهاء جميع أعمال الصيانة والرصف قبل بداية شم النسيم، وتجهيز الطريق الدائرى الذى سوف يشهد كرنفال الربيع من خلال اصطفاف سيارات القرى والأحياء والمدن المشاركة فى الكرنفال.

وقال شاكر صالح ومحمد خليل القماش، مديرا ناديين، إن الشواطئ تستعد لإقامة حفلات للرواد والزوار فى ليلة شم النسيم على أنغام السمسمية، وتوفير كل الاحتياجات على الشواطئ وفى الشاليهات لاستقبال الضيوف والمصطافين خلال أعياد الربيع، وذلك استعدادًا لفصل الصيف خلال هذا العام، وهناك استعدادات مكثفة لزيادة عدد الرواد، ومنها الحفلات والألعاب، وتوفير المشروبات والوجبات الغذائية بسعر معقول للضيوف والعمل على راحة الزوار، ليس فقط فى شم النسيم ولكن طوال الوقت، خاصة أن موسم الصيف يعتبر موسم عمل مكثف.



1- نادى وشاطىء الملاحة



2- بحيرة الصيادين أهم المزارات فى شم النسيم



3- كافتريات البحيرة فى إنتظار الرواد



4- محلات بيع الاسماك



5- شواطىء الإسماعيلية تستعد لشم النسيم



6- جانب من شواطىء فايد



7- شاليهات لإستقبال الضيوف



8- رفع كفاءة النوادى والشواطىء



9- إستعدادات مكثفة لإستقبال الربيع