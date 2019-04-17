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الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:12 م
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صور.. إقبال كبير من السيدات على شوادر "كلنا واحد" لشراء مستلزمات رمضان

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:10 م
صور.. إقبال كبير من السيدات على شوادر "كلنا واحد" لشراء مستلزمات رمضان معارض كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
 
وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
 
وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة (كلنا واحد - أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال 132 منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن افتتاح وتطوير 13 منفذاً جديداً بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.
 
 
اقبال على المبادرة
اقبال على المبادرة

سلع مخفضة
سلع مخفضة

شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد
 

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